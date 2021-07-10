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قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن المسعى المصري والسوداني كان يهدف بشكل أساسي إلى أمرين من خلال اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، الأول توعية الرأي العام الدولي بأن هناك مشكلة رئيسية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف السفير حسام زكي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الأمر الثاني محاولة استصدار رد فعل من المجلس للمضي قدما والبناء عليه وكيف يمكن أن يتم التحرك مستقبلاً، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي كان له حق توضيح موقفه، لكن رد فعل المجلس كان معروف من البداية أن به صعوبات، وهذا أمر مطروح للبحث مستقبلا.

وأوضح أن الموقف داخل جامعة الدول العربية به تأييد كامل للموقف المصري والسوداني، ولا أريد أن يفهم من ذلك أنه تأييد أعمى، خاصة أنني حضرت حوارات للموقفين المصري والسوداني وتأييد حقوقهما المائية، والوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.