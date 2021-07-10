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"المغلوث" لـ"سبق": هذه القرارات تساعد المواطنين والمقيمين في تخفيف الأعباء

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"المغلوث" لـ"سبق": هذه القرارات تساعد المواطنين والمقيمين في تخفيف الأعباء "المغلوث" لـ"سبق": هذه القرارات تساعد المواطنين والمقيمين في تخفيف الأعباء
بعد التوجيه الملكي باعتماد البنزين

قال عضو الجمعية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث: إن التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م، هو قرار إيجابي يبين اهتمام والقيادة الرشيدة بالمواطنين، والمساعدة في تخفيف الأعباء عليهم وعلى المقيمين كذلك، وسعيها المستمر في تحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

وأضاف الدكتور "المغلوث" في تصريحه لـ"سبق" أن مثل تلك القرارات، إيجابية تُسعد المواطنين، في ظل ما تقدمه الحكومة من قرارات وتوجيهات تخدم أبناء الوطن.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م.

وتَضَمّن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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