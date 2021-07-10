خبير علاقات يكشف سبب زواج فتيات صغيرات برجال أكبر منهن

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قال باسم وحيد، خبير العلاقات الأسرية، إن التفكير في أن الزوجة الثانية خراب للبيوت فكرة غير صحيحة، منوهًا بأن الزوجة الأولى تشعر وكأن حياتها تدمرت، ولكن يجب أن نبحث عن سبب المشكلة.

وأضاف «وحيد»، خلال لقائه مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن السبب وراء زواج فتيات صغيرات برجال أكبر منهن يتمثل في أنه قد يكون الشاب مستهتر أو أن الرجل الكبير السن لديه تحمل المسئولية، منوهًا بأن الأسس قد تكون وهمية والصح والغلط يعود للشخص فما يناسب شخص لا يناسب الآخر.

وأوضح أن جاهزية الشخص لها معايير كثيرة، فالشخص قد يكون غير جاهز عاطفيا أو لديه مشاكل أو غير جاهز اجتماعا وهو ما سيسبب لها مشاكل كبيرة.