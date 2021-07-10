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خبيرة تشرح مفهوم لغة الجسد وعلم الفراسة

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خبيرة تشرح مفهوم لغة الجسد وعلم الفراسة خبيرة تشرح مفهوم لغة الجسد وعلم الفراسة

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قالت الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد والعلاقات الإنسانية، إن مفهوم لغة الجسد تندرج تحت ما يسمى بعلم الفراسة، والموجودة عند جميع البشر وقراءة الوجه وكل شىء خاص بالفراسة ولكن الدراسة الجيدة لعلم الفراسة هي من تضع النقاط فوق الحروف لعلم الفراسة وتقويها عند شخص عن آخر.

وتابعت «السعيد»، خلال لقائها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن لغة الجسد أو «البادي لانجد» هي التي توصل الرسالة بنسبة 93%، وتعد 55% من تعبيرات الوجه وحركات اليد، بينما 38% من نبض الصوت والتنغيم والتثقيل على الحروف بشكل معين لشخص معين بعد انتهاء الحديث في موضوع ما.

ولفتت خبيرة لغة الجسد والعلاقات الإنسانية، إلى أن ما يؤكد وصول الرسالة عن طريق لغة الجسد هو ما يخرج من القلب ويصل إلى القلب بشكل بسيط وسلس، موضحة أن لغة الجسد موجودة في جميع الفئات من الصغار إلى الشباب وحتى الكبار؛ إلى جانب تواجدها في الأطفال أيضا.

المصرى اليوم

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