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غرق طفل في مصرف مياه بسوهاج

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غرق طفل في مصرف مياه بسوهاج غرق طفل في مصرف مياه بسوهاج

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لقي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه غرقا بدائرة مركز سوهاج، السبت، إثر سقوطه في مصرف مياه بجوار منزله بعد انزلاق قدميه أثناء سيره.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من المستشفى الجامعى، بوصول الطفل أحمد صلاح، 13 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، جثة هامدة ادعاء غرق، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والده 45 سنة، عامل، قال إنه أثناء سير نجله على حافة مصرف مياه بجوار منزله انزلقت قدماه وسقط به ما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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