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بدأ نادي أنجيه استعداده للموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم 2021-2022، بإخضاع لاعبيه لتدريبات عسكرية قاسية في جزيرة إيل دي ري وذلك للعمل على رفع لياقتهم البدنية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي انجيه صور وفيديو للتدريبات الشاقة التي يخوضها الفريق على طريقة تدريبات الصاعقة "الكوماندوز" تحت تعليق: "تماسك، روح الفريق، تفوق".

وأنهى انجيه الموسم الماضي في الدوري الفرنسي في المركز الثالث عشر ويأمل في إكساب لاعبيه اللياقة اللازمة حتى ينهي الموسم المقبل في ترتيب أفضل.