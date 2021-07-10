أخبار عاجلة

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021 -
المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا -
المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك -
يترقب بيانات هامة .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
«مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج» تناقش إنشاء وحدة طبية آمنة للمعنفات -
رسائل ساخنة من محمد مجدي أفشة بعد فوز الأهلي على الإنتاج -
عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» .. فيديو -
الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب -
شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجمات معاكسة في مأرب تتسبب بخسائر للحوثيين وتدمير عربات عسكرية

Print
هجمات معاكسة في مأرب تتسبب بخسائر للحوثيين وتدمير عربات عسكرية هجمات معاكسة في مأرب تتسبب بخسائر للحوثيين وتدمير عربات عسكرية
في جبهات القتال شمال غربي المحافظة

هجمات معاكسة في مأرب تتسبب بخسائر للحوثيين وتدمير عربات عسكرية

شنّت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، هجوماً معاكساً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال شمال غربي محافظة مأرب.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن الهجوم استهدف مواقع الميليشيات الحوثية في وادي حلحلان ومحزام ماس وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يأتي ذلك بعد أن تكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران الجيش اليمني أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في وادي حلحلان والجدافر، حيث انتهت المعارك بفرار العناصر الحوثية مخلفة وراءها أسلحتها وجثث قتلاها، وفق البيان.

وكانت قوات الجيش اليمني، صدت مساء الجمعة، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر، شمال غربي مأرب، وكبّدتها قتلى وجرحى.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، بأن طيران تحالف دعم الشرعية دمر مركبتين تابعتين لميليشيا الحوثي، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي

"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي