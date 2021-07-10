أخبار عاجلة

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021 -
المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا -
المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك -
يترقب بيانات هامة .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
«مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج» تناقش إنشاء وحدة طبية آمنة للمعنفات -
رسائل ساخنة من محمد مجدي أفشة بعد فوز الأهلي على الإنتاج -
عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» .. فيديو -
الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب -
شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حاكم دبي يطلق برنامجا وطنيا للمبرمجين بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية

Print
حاكم دبي يطلق برنامجا وطنيا للمبرمجين بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية حاكم دبي يطلق برنامجا وطنيا للمبرمجين بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برنامجا وطنيا للمبرمجين اليوم السبت يهدف إلى تأسيس ألف شركة تكنولوجيا وزيادة استثمارات الشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) إلى أربعة مليارات درهم (مليار دولار).

ويهدف البرنامج، الذي يُقام بالتعاون مع شركات جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، وسيسكو، وآي.بي.إم، وإتش.بي، ولينكدإن، ونيفيديا، وفيسبوك، لتدريب واستقطاب مئة ألف مبرمج خلال خمس سنوات وتأسيس شركات تكنولوجيا عالمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد على تويتر إن البرنامج يمثل خطوة جديدة باتجاه تأسيس رقمي في الإمارات.

وأضاف «البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة. العالم يتغير. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف. وشكل الاقتصاد سيختلف. وطبيعة المهن ستتبدل. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 

منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية

منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها

تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها