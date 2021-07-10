حاكم دبي يطلق برنامجا وطنيا للمبرمجين بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية

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أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برنامجا وطنيا للمبرمجين اليوم السبت يهدف إلى تأسيس ألف شركة تكنولوجيا وزيادة استثمارات الشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) إلى أربعة مليارات درهم (مليار دولار).

ويهدف البرنامج، الذي يُقام بالتعاون مع شركات جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، وسيسكو، وآي.بي.إم، وإتش.بي، ولينكدإن، ونيفيديا، وفيسبوك، لتدريب واستقطاب مئة ألف مبرمج خلال خمس سنوات وتأسيس شركات تكنولوجيا عالمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد على تويتر إن البرنامج يمثل خطوة جديدة باتجاه تأسيس اقتصاد رقمي في الإمارات.

وأضاف «البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة. العالم يتغير. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف. وشكل الاقتصاد سيختلف. وطبيعة المهن ستتبدل. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا».