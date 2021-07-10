كتاب مغربي جديد يبرز خطر جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا

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صدر حديثا عن مركز تريندز (TRENDS) للدراسات والاستشارات في المغرب مؤلف بعنوان: «خطر جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا: إستراتيجية التغلغل، وأدوات التمويل، وإجراءات المواجهة»”، وهو عبارة عن دراسة جماعية شارك في إنجازها أربعة باحثين متخصصين.

ويرصد الكتاب «مساعي جماعة الإخوان المسلمين للتغلغل في المجتمعات الأوروبية عبر إستراتيجية مدروسة، تعتمد فيها على مجموعة متنوعة من الأدوات؛ من بينها الأداة الدينية، والأداة الإعلامية، والمنصات الرقمية، والتطبيقات الإلكترونية».

كما تعتمد الجماعة في تمويل أنشطتها، حسب الكتاب ذاته، «عددا من المصادر، بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني؛ كغسل الأموال والاتجار بالعملات، التي من الصعب تتبعها ومعرفة مصادرها».

الكتاب تناول أيضا «الدور التركي المحوري في دعم جماعة الإخوان المسلمين في مختلف الدول الأوروبية بهدف استخدامها في تحقيق مصالح خاصة؛ وكان صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002 فارقاً في هذا الدعم، إذ تحولت البلاد إلى قاعدة تنطلق منها الجماعة إلى أنحاء أوروبا كلها».

وعن نزعات التطرف والإرهاب داخل القارة الأوروبية، يؤكد المؤلفون أنه “مع تزايد التدقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بدأنا نشهد ما يمكن أن نصفها بـ’انتفاضة أوروبية’ في مواجهة الجماعة، إذ اتخذت بعض الدول الأوروبية عدداً من الإجراءات التي تستهدف تشديد الرقابة على أنشطتها وعلى الجهات والمؤسسات التابعة لها؛ لكن أياً من هذه الدول لم تصل إلى حظر الجماعة نهائياً، كما أن هذه الإجراءات جاءت فردية وليست ضمن نطاق تحرك أوروبي مشترك، وهو ما يقلل من فاعليتها”.

وفي الختام، يوصي الكتاب بمجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة جماعة الإخوان في دول أوروبا؛ مثل «توضيح مدى خطورة الخطاب الإخواني على هذه الدول، ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها، وتأسيس لوبيات تضغط على الحكومات الأوروبية لتبني المزيد من الإجراءات التي تستهدف تقييد أنشطتها».

المراقبون قالوا إن التنظيم يستغل الحريات الأوروبية لخدمة أجندته السياسية، لكن القوانين الأخيرة تؤكد أن أوروبا لن تصبح ملاذا آمنا للتنظيم.

المراقبون أكدوا، وفق مداد نيوز أن الإجراءات الأوروبية تجاه التنظيم لا تزال محدودة، لكنها خطوة في اتجاه تحييد مخاطر التنظيم، مطالبين بحظر التنظيم بشكل كامل ووضعه على قوائم الإرهاب.