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بتوجيه ولي العهد.. إخلاء طبي لمواطن داهمته كورونا في "جاكرتا"

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في مهمة تجاوزت 20 ساعة متواصلة حتى وصوله للرياض

بتوجيه ولي العهد.. إخلاء طبي لمواطن داهمته كورونا في

فهد الغبيوي- الرياض: إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) من إندونيسيا إلى المملكة.

ووفقاً لـ "وزارة الدفاع" فقد وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى الرياض بعد رحلة استغرقت ( 18) ساعة طيران متواصلة بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار حيث تعد أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في المملكة.

وأكدت "الوزارة" أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي، قد نقلت أكثر من (٩٠) حالة مصابة "بكورونا" دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.

بتوجيه ولي العهد.. إخلاء طبي لمواطن داهمته كورونا في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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