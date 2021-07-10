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هجمات معاكسة في مأرب تتسبب بخسائر للحوثيين وتدمير عربات عسكرية

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هجمات معاكسة في مأرب تتسبب بخسائر للحوثيين وتدمير عربات عسكرية هجمات معاكسة في مأرب تتسبب بخسائر للحوثيين وتدمير عربات عسكرية
في جبهات القتال شمال غربي المحافظة

هجمات معاكسة في مأرب تتسبب بخسائر للحوثيين وتدمير عربات عسكرية

شنّت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، هجوماً معاكساً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال شمال غربي محافظة مأرب.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن الهجوم استهدف مواقع الميليشيات الحوثية في وادي حلحلان ومحزام ماس وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يأتي ذلك بعد أن تكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران الجيش اليمني أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في وادي حلحلان والجدافر، حيث انتهت المعارك بفرار العناصر الحوثية مخلفة وراءها أسلحتها وجثث قتلاها، وفق البيان.

وكانت قوات الجيش اليمني، صدت مساء الجمعة، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر، شمال غربي مأرب، وكبّدتها قتلى وجرحى.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، بأن طيران تحالف دعم الشرعية دمر مركبتين تابعتين لميليشيا الحوثي، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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