وزير القوى العاملة يزور أكاديمية النقل البحري

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استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الوزير محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة والوفد المرافق له، وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبى قير، لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين.

أعرب الوزير عن سعادته بالزيارة وأشاد بما رآه في الأكاديمية من إمكانيات. وقال إنها نجحت في الحفاظ اعلى معايير التعليم والتدريب. فيما أثنى الدكتور إسماعيل عبدالغفار على جهود الوزير التي ساهمت في تحسين أوضاع العمالة. وحرصه الشديد على تقدير كل الشباب المصري وتلبية طموحاته، مؤكدا أن الوزارة استطاعت من خلال الأعمال التي قامت بها أن تساعد في خفض معدلات البطالة .

واصطحب الدكتور إسماعيل، الوزير والوفد المرافق في بجولة تفقدية داخل الأكاديمية ومنشآتها ومبنى القبة السماوية، وشاهدوا فيلمًا تسجيليا عن الأكاديمية العربية وفروعها بالوطن العربى ومنشأتها التعليمية المتطورة وفيلماً آخر عن ما تقدمه القبة السماوية لطلاب العلوم البحرية والهندسية.