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«توفى والدها وعمرها 3 سنوات».. محافظ كفر الشيخ يكرم فتاة تلت آيات القرآن أمام الرئيس

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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الزهراء لائق حلمي قنديل، ابنة قرية الشبابية، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، التي تلت آيات من الذكر الحكيم أمام، الرئيس عبدالفتاح السيسى، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، أول أمس الخميس.

أشاد محافظ كفر الشيخ، بدور والدتها، لما وصلت له الزهراء، بعد وفاة والدها رحمه الله عليه، وكان عمرها 3 سنوات، فصممت والدتها على تعليمها ووجهتها لكتاب القرية، لتحفظ القرآن الكريم على يد معلمها الشيخ أحمد طلال، وأن الله عوضها كثيرًا بما حققته في المسابقات سواء على مستوى العالم بحصولها على المركز الأول عالميًا في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحرص على تلاوة القرآن وحفظه له أثر كبير على حياة المسلم وظهر ذلك واضحا على حياة الزهراء، مؤكداً أنه وجه باكتشاف المواهب وتشجيعها سواء بمدارس المحافظة أو بالمعاهد الأزهرية أو بمراكز الشباب والرياضة، مؤكداً أنه يوجه التحية والتقدير لوالدة الزهراء ومشايخها ،وكل من ساهم في تنمية موهبتها، متمنيا لها مزيد من التفوق، ورفع اسم عاليا في المحافل الدولية.

محافظ كفر الشيخ يكرم الزهراء لايق حلمي قنديل

وقالت الزهراء، إنها فخورة بدرع المحافظة الذي منحه المحافظ لها، إضافة لتكريمها بشهادة تقدير، وتكريم معلمها وشيخها الشيخ أحمد طلال، وما سمعته والدتها من عبارات الثناء والشكر من المحافظ، زادها فخراً واعتزازاً، مؤكدة أن المحافظ قال لها من تقرآ القرآن أمام الرئيس ووسط مؤتمر إسلامي كبير فهي بطلة من الأبطال.

وأضافت الزهراء، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ حرص على إرسال من ينقلها ووالدتها وشيخها ووالدتها من قريتها، عبر سيارة خاصة، لتجده في انتظارها وكذلك نائب المحافظ، عمرو البشبيشي، وجدت استقبالا متميزاً منهما.


يذكر أن؛ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرة البشبيشى، نائب المحافظ، كرما الزهراء في أكتوبر الماضي 2020، لحصولها على عدد من المراكز على مستوى العالم والمستوى المحلي.

المصرى اليوم

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