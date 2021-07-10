تقرير حقوقي: 47 هجوما إرهابي في أفريقيا الشهر الماضي.. و694 قتيلا

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أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الشهري تحت عنوان «عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا» عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية خلال شهر يونيو 2021، وذلك لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

وتناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر يونيو المنصرم؛ بما يقرب من 47 هجومًا وحادثاً دموياً والذي تسببت في وفاة 694 شخصًا وإصابة واختطاف المئات.

وأشار التقرير إلى أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر، هو إقليم غرب أفريقيا وذلك بواقع 406 ضحايا، فيما جاءت نيجيريا في طليعة الدول الأكثر دموية حيث سقط بها 200 ضحية على الأقل، بسبب مذابح جماعة بوكو حرام، وجاءت أكثر الحوادث دموية لهذا الشهر، في دولة بوركينا فاسو.

وفى إقليم شرق أفريقيا، جاءت دولة الصومال في طليعة الدول التي تعرضت لموجات عنيفة بعد أن أوقعت بها حركة الشباب المتطرفة ما لا يقل عن 66 شخصا.

وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، في بيان السبت، إن أزمة «تيجراي» ما تزال تتصدر قائمة أولويات إقليم شرق أفريقيا من أجل تحقيق الأمن والسلم لشعوب الإقليم كافة، وطالب «عقيل»الحكومة الإثيوبية بتجنب اتخاذ أي قرارات أو ممارسات قد تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء.

فيما نددت بسنت عصام الدين؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، الجريمة الدموية اللاإنسانية التي تعرضت لها قرى بوركينا فاسو والتي أسفرت عن وقوع واحدة من أبشع المذابح الجماعية، ومن جانبها أوصت الباحثة حكومة دولة بوركينا فاسو بمراجعة قوية لاستراتيجية التصدي للإرهاب على أراضيها.