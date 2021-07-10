تقرير حقوقي: 47 هجوما إرهابي في أفريقيا الشهر الماضي.. و694 قتيلا

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أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الشهري تحت عنوان «عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا» عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية خلال شهر يونيو 2021، وذلك لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.
وتناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر يونيو المنصرم؛ بما يقرب من 47 هجومًا وحادثاً دموياً والذي تسببت في وفاة 694 شخصًا وإصابة واختطاف المئات.
وأشار التقرير إلى أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر، هو إقليم غرب أفريقيا وذلك بواقع 406 ضحايا، فيما جاءت نيجيريا في طليعة الدول الأكثر دموية حيث سقط بها 200 ضحية على الأقل، بسبب مذابح جماعة بوكو حرام، وجاءت أكثر الحوادث دموية لهذا الشهر، في دولة بوركينا فاسو.
وفى إقليم شرق أفريقيا، جاءت دولة الصومال في طليعة الدول التي تعرضت لموجات عنيفة بعد أن أوقعت بها حركة الشباب المتطرفة ما لا يقل عن 66 شخصا.
وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، في بيان السبت، إن أزمة «تيجراي» ما تزال تتصدر قائمة أولويات إقليم شرق أفريقيا من أجل تحقيق الأمن والسلم لشعوب الإقليم كافة، وطالب «عقيل»الحكومة الإثيوبية بتجنب اتخاذ أي قرارات أو ممارسات قد تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء.
فيما نددت بسنت عصام الدين؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، الجريمة الدموية اللاإنسانية التي تعرضت لها قرى بوركينا فاسو والتي أسفرت عن وقوع واحدة من أبشع المذابح الجماعية، ومن جانبها أوصت الباحثة حكومة دولة بوركينا فاسو بمراجعة قوية لاستراتيجية التصدي للإرهاب على أراضيها.