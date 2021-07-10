محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لتدريب موظفي خدمة المواطنين على منظومة الشكاوى الموحدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، السبت، في ورشة عمل نظمتها المحافظة لتدريب العاملين بإدارات خدمة المواطنين التابعة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات على التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشكاوى بوصفها أحد أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

وكلف محافظ قنا خلال فاعليات ورشة العمل مسؤولى الشكاوى بالقطاعات الحكومية المختلفة بسرعة التفاعل والرد على شكاوى المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوى الموحدة، مشيرا إلى تقديم كل الدعم الممكن لربط جميع المؤسسات الحكومية لتفعيل وتطوير المنظومة بالمحافظة في أسرع وقت ممكن لتكون واجهة عصرية تتواكب مع منظومة التحول الرقمي.

محافظ قنا

وقال محافظ قنا إن المحافظة نجحت خلال الفترة الماضية في الاستجابة لـ97% من الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وذلك نتيجة العمل الجماعي الجاد، وكفاءة العاملين بإدارات خدمة المواطنين، والقائمين على منظومة الشكاوى الإلكترونية بالمحافظة.

محافظ قنا

فيما أكد نائب محافظ قنا أن القيادة السياسية تتابع عن كثب نسب إنجاز شكاوى المواطنين، موضحا أنه من خلال هذه المنظومة يستطيع المواطن أن يتابع حالة الشكوى ومراحل تقدمها وردود الجهات المختصة بشأنها، مما يساهم في تعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة.