إيهاب جلال يحسم مصير هداف الإسماعيلي

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قررت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، التراجع عن الاستغناء عن خدمات الناميبي بينسون شيلونجو، مهاجم الفريق الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي تراجعت عن قرار الاستغناء عن شيلونجو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على توصية من إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، وذلك بعد حالة التألق التي ظهر عليها اللاعب في المباريات الأخيرة، وتحديدًا منذ تولي الجهاز الفني المسئولية الفنية، حيث استطاع أن يقود الفريق للفوز في أكثر من مباراة.

وكان هناك استقرار داخل قلعة الدراويش على الإطاحة بالمهاجم الناميبي، وذلك بعدما ظهر اللاعب بمستوى متواضع في بداية الموسم الجاري، وهو ما جعل الأجهزة الفنية السابقة تستبعده من التشكيل الأساسي.

ولعب شيلونجو مع الفريق هذا الموسم 18 مباراة في مسابقة الدوري أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.