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بفرمان من كارتيرون.. يتراجع عن ضم صفقة سوبر

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بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن ضم صفقة سوبر بفرمان من كارتيرون.. يتراجع عن ضم صفقة سوبر

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تراجع مسؤولو نادي برئاسة حسين لبيب، عن فكرة التعاقد مع محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي الزمالك قرروا التراجع عن التعاقد مع محمد مجلي، في لفترة المقبلة، بناء على طلب الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأبيض، لعدم قناعته بمستواه الفني، حيث يرى أن اللاعب لن يستطيع تعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ورشح المدرب الفرنسي لمسؤولي القلعة البيضاء، أكثر من لاعب للتعاقد مع أي منهم في الفترة المقبلة لتدعيم خط الوسط للموسم الجديد، على رأسهم نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز، ومهند لاشين لاعب طلائع الجيش.

يُذكر أن الزمالك سوف يستأنف تدريباته الجماعية 16 سوليو الجاري، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الفريق الأبيض مع غزل المحلة، 3 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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