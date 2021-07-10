بعد وفاة مواطن فلسطيني في سجون غزة.. قيادي في فتح يطاب حماس بمراجعة سلوكها

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تتابع الفعاليات الفلسطينية تطورات ملف وفاة السجين شادي نوفل من بلدة النصيرات المعتقل في سجون غزة الواقعة تحت سيطرة حماس في ظروف غامضة.

وكان النائب العام في قطاع غزة ضياء الدين المدهون قد أمر أول الأسبوع بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وفاة المواطن شادي نوفل.

وتم اعتقال شادي نوفل لدى شرطة النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، العام الماضي على ذمة قضية غير سياسية بحسب النيابة.

واعتبر عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» إياد نصر أن حماس مطالبة بمراجعة سلوكها في خصوص المعتقلين لديها.

وعرج نصر في حديثه لإذاعة (صوت فلسطين)، على ازدواجية المعايير التي تعاملت بها حماس في قضيتي المواطنين نزار بنات وشادي نوفل حيث تتجنب حماس الخوض في التجاوزات الكثيرة التي تحصل في سجونها لكنها لا تتوانى عن مهاجمة السلطة واتهامها بممارسة التعذيب.

فيما دعا حزب الشعب الفلسطيني، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات وفاة الشاب شادي نوفل، الموقوف لدى الأجهزة الأمنية بقطاع غزة.

ودعا الحزب، في بيان صحفي، للكشف عن هذه النتائج للعامة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

وأكد الحزب ان هذه الحوادث تشكل قلقا كبيرا لدى المواطنين الفلسطينيين، الذين يستشعرون الخطر الداهم الذي يواجهه المجتمع الفلسطيني برمته.

واكد حزب الشعب على ضرورة معالجة كل الشأن الفلسطيني الداخلي بما يحقق الوحدة الوطنية، ويعزز السلم الاهلي، وعلى قاعدة سلطة واحدة وحكومة واحدة تلتزم بانفاذ القانون الفلسطيني الواحد، وبما يحفظ حياة وكرامة الانسان الفلسطيني.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في غزة، عبداللطيف القانوع، عن أسفه لوفاة شادي نوفل أثناء احتجازه لدى الأمن الداخلي لحماس مؤكدا في الوقت ذاته أن الاستثمار السياسي للحادثة مرفوض لاسيما وأن ظروف وفاة نوفل مختلفة عن الناشط نزار بنات.

هذا وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تراشقا بين قطبي المقاومة الفلسطينية فتح وحماس بعد الهجوم العنيف الذي شنته القيادات الحمساوية ضد السلطة الفلسطينية وقياداتها الوطنية في خصوص قضية الناشط نزار بنات الذي تعهدت الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد أشتية بمحاسبة المتورطين في هذه الحادثة الأليمة .