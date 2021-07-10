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مسؤول أمريكي: ارتفاع حصيلة قتلى عقار ميامي المنهار إلى 86 شخصا

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مسؤول أمريكي: ارتفاع حصيلة قتلى عقار ميامي المنهار إلى 86 شخصا مسؤول أمريكي: ارتفاع حصيلة قتلى عقار ميامي المنهار إلى 86 شخصا

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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت ارتفاع عدد الأشخاص الذين تأكد مقتلهم في العقار السكني الذي انهار الشهر الماضي بمنطقة ميامي، إلى 86 قتيلا.

جاء هذا في تصريحات لدانيلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة «ميامي ديد»، بحسب وكالة «رويترز».

ولم يتم انتشال ناجين أحياء من حطام العقار منذ الساعات القليلة الأولى لانهيار العقار جزئيا على نفسه في أواخر الشهر الماضي.

ولم يحدد المحققون السبب وراء انهيار العقار المكون من 12 طابقا والذي يبلغ عمره 40 عاما.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 4 عقود في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح 24 من الشهر الماضي، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وأعلنت السلطات أن نحو نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وتستمر أعمال البحث، وقد تم هدم بقايا المبنى في وقت سابق.

المصرى اليوم

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