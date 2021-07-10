البنك العقاري يوضح دور التحول الرقمي في دعم الاقتصاد

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قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن القطاع المصرفي مارس دوره الاقتصادي المعهود والطبيعي في ظل أزمة كورونا ولم يرتجف مثلما حدث في الدول المجاورة، فقد استمرت عمليات التحويل المصرفي من وإلى مصر بسلاسة عالية جدًا دون وجود أي ظواهر تراجع في ذلك.

وأضاف «ناجي»، خلال لقائه عبر تقنية زووم، مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن جائحة كورونا التي مرت بها مصر والعالم أجمع أظهرت أيضًا امتلاك البنوك في مصر بنية تكنولوجية متطورة وآمنة أتاحت لها تقديم معظم خدماتها إلكترونيًا دون حاجة العملاء لزيارة الفروع.

وتابع: «القطاع المصرفي في مصر قطع شوطًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية في تحديث البنية التكنولوجية، وزيادة عدد العملاء المستخدمين لهذه الخدمات ومن ثم كسر حاجز الخوف لدى العملاء وبناء جسور ثقة متبادلة بين الطرفين».

ولفت نائب رئيس البنك العقاري المصري إلى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا وعلى رأسها تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي دفعت المواطنين إلى زيادة التعامل مع البنوك من خلال التكنولوجيا، وتقليل التوجه لفروع البنوك، وتعليمات البنك المركزي الأخيرة تحفز القطاع المصرفي على زيادة استثماراته في البنية التكنولوجية وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء.