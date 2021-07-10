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الكتامي : الرئيس من وجه بإنشاء بنك الابتكار المصري

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الكتامي : الرئيس السيسي من وجه بإنشاء بنك الابتكار المصري الكتامي : الرئيس من وجه بإنشاء بنك الابتكار المصري

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كشفت الدكتورة منة الله مرسي الكتامي، المدير التنفيذي لبنك الابتكار المصري، أن التحدي الأخر الذي تبناه بنك الابتكار المصري كان في تطوير ماكينة بيع خضروات وأغذية طازجة ذكية وذلك لتفادي عملية التلامس في شراء وتداول الغذاء وبالفعل تم تصنيع الماكينة بالتعاون مع الشريك الصناعى وهي شركة العربي وجامعة للعلوم والتكنولوجيا وجاري تسويق هذه التكنولوجيا محلية الصنع.

وتابعت «الكتامي»، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه يوجد بالفعل في كثير من الدول المتقدمة التي تمتلك تكنولوجيات مماثلة لما نطالب به مجتمع العلماء والمبتكرين المصريين.

وأضافت المدير التنفيذي لبنك الابتكار المصري، أنه للتوضيح فإن بنك الابتكار المصري هو تكليف جاء في كلمة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح في منتدى الشباب في جامعة القاهرة ونفذته الأكاديمية، فيما ستوفر الأكاديمية وشركائها من الصناعة التمويل اللازم للتصنيع في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف.

المصرى اليوم

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