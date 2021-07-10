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بعد مشاركتها في مسلسلين خلال رمضان الماضي، كشفت الفنانة نجلاء بدر عن شعورها بالغضب لحذف مشاهدها في أحدهما.

وقدمت نجلاء مسلسل «بين السما والأرض»، وحازت على إشادات من النقاد، لتجسيدها شخصية بها تحولات نفسية كثيرة، وفى مسلسل «نسل الأغراب»، جسدت دور راقصة غجرية.

وكشفت نجلاء خلال لقاء تلفزيوني، ببرنامج «stars on utv» على قناة UTV العراقية عن تقليص حجم دورها، رغم أنها كانت متفقة على مساحة كبيرة، وتابعت: عندما بدأنا التصوير في مسلسل «نسل الأغراب» للمخرج محمد سامي فوجئت بأنه تم تقليص الدور، وفي البداية شعرت بالغضب.

وتابعت: «بعد انتهاء المسلسل، فرحت بحالة النجاح التي حققها المسلسل لأنه خرج بصورة جيدة للجمهور».

وأوضحت أن تحدثها باللهجة الصعيدية، صعب جدًا، ولكن المصحح اللغوي محمد عبدالنبي، هو من ساعدها على التحدث بطلاقة باللهجة الصعيدية.

وأشارت إلى أن دورها في مسلسل بين «السما والارض»، كان فرصة عمرها لأنها كانت تحلم، باقتباس فيلم أو مسلسل من روايات الكاتب الراحل نجيب محفوظ.

واختتمت نجلاء حديثها عن الانتقادات التي تعرض لها بعض من نجوم الوسط الفني، بحضور حفل زفاف في نفس يوم جنازة الفنان الراحل سمير غانم، قائلة: «حزنت على سمير غانم.. ليس مثل والدي بالتأكيد لكن زعلي على والدي أكثر من أي زعل».