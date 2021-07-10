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رئيس الوزراء الإيطالي يعلق على تهديدات «داعش» لعاصمة بلاده

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رئيس الوزراء الإيطالي يعلق على تهديدات «داعش» لعاصمة بلاده رئيس الوزراء الإيطالي يعلق على تهديدات «داعش» لعاصمة بلاده

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أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن دعمه لوزير الخارجية لويجي دي مايو بعد نشر تنظيم «داعش» (المحظور في وعدد من الدول) تهديدات لروما.

وجاء في بيان صادر عن مقر الإيطالية اليوم السبت: «دراغي يعرب عن دعمه الكامل وتضامنه العميق مع وزير الخارجية لويجي دي مايو. المؤتمر المناهض لداعش الذي ترأسه كان ناجحا. لا تزال الحكومة ملتزمة بمحاربة الإرهاب».

من جانبهم أكد ممثلو أكبر القوى السياسية في البلاد ورؤساء مجلسي البرلمان وأعضاء الحكومة على تضامنهم مع دي مايو.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إيطالية، اليوم، مقالاً نشرته وسائل إعلام تابعة للتنظيم أطلق على أعضاء الحكومة الإيطالية برئاسة دي مايو، اسم «الصليبيين»، واعتبر روما «أحد الأهداف المدرجة في قوائم التنظيم».

المصرى اليوم

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