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الكاظمي: أنفقنا 80 مليار دولار علي الكهرباء.. والفساد عقبة قوية أمام توفير الطاقة

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الكاظمي: أنفقنا 80 مليار دولار علي الكهرباء.. والفساد عقبة قوية أمام توفير الطاقة الكاظمي: أنفقنا 80 مليار دولار علي الكهرباء.. والفساد عقبة قوية أمام توفير الطاقة

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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر.

جاء ذلك خلال زيارة الكاظمي لوزارة الكهرباء، اليوم السبت.

وأضاف أن الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، فبعد أن عجزوا عن مواجهة الجيش العراقي، أصبحوا يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل، متهما قوى لم يسمها بأنها لا تريد الوصول للاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز.

ولفت إلى أنه وجه وزارتي النفط والمالية بتقديم الدعم المطلق لوزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، وأنه تم إلقاء القبض على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية.

كانت العاصمة العراقية وأغالب المحافظات قد تعرضت الأسبوع الماصي لانقطاع الكهرباء.

المصرى اليوم

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