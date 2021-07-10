مستشفيات سوهاج تحقق «صفر» إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت مديرية الشؤون الصحة بمحافظة سوهاج أنها لم تسجل أي حالات إصابه جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بجميع مستشفيات المحافظة منذ أمس وأن الإصابات «صفر» خلال 24 ساعة.

وقالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج- في تصريحات لها اليوم- أن حالات الإصابة بالفيروس التي يقدم لها العلاج الآن بمستشفيات المحافظة 27 حاله فقط لافتة إلى شفاء 10 آلاف و732 حالة إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره بالمحافظة.

وأكدت وكيل صحة سوهاج على استقرار الوضع الوبائي بالمحافظه تماما وعودة المستشفيات للعمل وتقديم الخدمات الطبيه وإنتظام العمل بالعيادات والأقسام المختلفة مناشدة المواطنين عدم التخلي عن تطبيق الإجراءات الإحترازية والإستمرار في تطبيق قواعد مكافحة العدوي والتباعد الإجتماعي في الأماكن المزدحمة.

وقدمت الدكتورة كريمة شكرها وتقديرها لجميع الأطقم والفرق الطبية بجميع مستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الملموسة تجاه المرضي مؤكدة على دعمها الدائم لهم ولجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.