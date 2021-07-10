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المقداد: القرار الأممي الأخير بشأن نقل المساعدات لسوريا جدد التأكيد على وحدة بلادنا

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المقداد: القرار الأممي الأخير بشأن نقل المساعدات لسوريا جدد التأكيد على وحدة بلادنا المقداد: القرار الأممي الأخير بشأن نقل المساعدات لسوريا جدد التأكيد على وحدة بلادنا

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أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم السبت، عن ترحيبه بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن المقداد قوله إن «قرار مجلس الأمن الأخير جدد التأكيد على وحدة سوريا... وشدد على تقديم كل المساعدات الممكنة، وخاصة من الداخل السوري».

وأضاف أن «المعابر الخارجية لم تعد الأداة الأساسية لإيصال المساعدات، بل أصبح الداخل السوري هو الأساس».

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتنص الوثيقة على تمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات

المصرى اليوم

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