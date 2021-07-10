سيدة تترك أطفالها الخمسة في حديقة بالمنصورة وترحل: «هننطرد من الشقة»

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تركت سيدة أطفالها الخمسة بإحدى الحدائق العامة بمدينة المنصورة، السبت، ورحلت بعدما نشب خلاف بينها وبين زوجها وأمسكها الأهالي وأبلغوا الشرطة وألقت القبض عليها.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة، من عدد من المواطنين بقيام سيدة تترك 5 أطفال بإحدى الحدائق العامة الكائنة بشارع الجيش دائرة قسم ثان المنصورة.

انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد منير، مفتش المباحث، وبالفحص تبين أنه حال تواجد «منال. ع. ح. م»، 39 سنة، ربة منزل، ومقيمة منطقة كفر البدماص دائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بمنطقة درب اللبان- دائرة قسم الخليفة- القاهرة، بالحديقة المشار إليها رفقة إحدى صديقاتها، حضر إليها زوجها «إبراهيم. ع. ع. م»، 37 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان ونشبت بينهما مشادة كلامية، لوجود خلافات زوجية بينهما، وانصرف الأخير من المكان، وعلى إثر ذلك قامت زوجته بترك أطفالها «شيماء 11 سنة»، «حبيبة 7 سنوات»، «محمد 6 سنوات»، «سما سنة ونصف»، و«ياسين 4 شهور» بالحديقة، ومغادرة المكان، إلا أن بعض الأهالي قاموا باستيقافها وأبلغوا الشرطة.

وألقى الضباط القبض على السيدة والتي اعترفت بالواقعة، وأكدت قيامها بذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لانقضاء الفترة الإيجارية بالشقة سكنها وزوجها منذ 4 أشهر، ورغبة مالك الشقة بإخلائها وعدم وجود مسكن بديل آخر، فقررت ترك أولادها والرحيل لعل أحد يتولى رعايتهم.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.