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النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة

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النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة

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بدأت اللجنة المُشكَّلة بقرار من المستشار حماده الصاوي، النائب العام، إعمالًا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة، أعمالها، اليوم السبت، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وتضم اللجنة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي ورئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ورئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني ورئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائي ورئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام، ورئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة، ورئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة.

والتقت اللجنة ببعض القاضيات، ونظرت ملفاتهن، وستستمر اللجنة في الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثَمَّ يتم العرض على النائب العام لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل بالنيابة العامة، بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى في أول شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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