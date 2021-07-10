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الرئيس الإيراني يحذر من الموجة الخامسة لفيروس كورونا : السلالة الهندية وصلت

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الرئيس الإيراني يحذر من الموجة الخامسة لفيروس كورونا : السلالة الهندية وصلت الرئيس الإيراني يحذر من الموجة الخامسة لفيروس كورونا : السلالة الهندية وصلت

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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن بلاده تشهد تدهورًا في الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، مشيرًا إلى احتمال بدء موجة خامسة من الوباء.

وشدد على ضرورة التمسك بالتعليمات الصحية بصرامة لمواجهة انتشار ، بالرغم من إمكانية تطعيم 500 ألف مواطن يوميًا.

ولفت إلى أن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية في البلاد شهدت انتشارًا للطفرة الهندية من فيروس كورونا، والجهات المعنية حاولت تطويق الفيروس في هذه المناطق، لكنه تسلل إلى محافظات أخرى في البلاد، ما أسفر عن ذهاب الوضع الوبائي نحو التدهور مقارنة مع الأسابيع الماضية، مبينًا: «قد تكون الموجة الخامسة قد بدأت».

وتجاوزت الإصابات في العالم 185 مليون حالة، وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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