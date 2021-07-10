غدًا .. استئناف جلسات إعادة محاكمة 18 متهمًا في «شغب شرطة مطاي»

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تستأنف محكمة جنايات المنيا، الأحد، جلسات إعادة محاكمة 18 متهمًا، بينهم 15 محبوسًا احتياطيًا، و3 مفرج عنهم، في أحداث شغب شرطة مطاي، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، قد حددت الأحد 11 يوليو الجاري لاستئناف جلسات المحاكمة، وسماع المرافعات والدفاع عن المتهمين.

يُذكر أن مركز شرطة مطاي قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية، التي عاقبتهم بالسجن بمدد تراوحت ما بين 3 سنوات والمؤبد، وتم القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم.