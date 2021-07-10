أخبار عاجلة

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب -
شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي" -
"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي -
الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو) -
رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو) -
نائب يتقدم بطلب إحاطة حول «تقاعس وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية بالمرج» -
"مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن -
"جامعة الشمالية" تُعلن فتح باب القبول بالبكالوريوس والدبلوم.. الثلاثاء المقبل -
"الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام -
خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غدًا .. استئناف جلسات إعادة محاكمة 18 متهمًا في «شغب شرطة مطاي»

Print
غدًا .. استئناف جلسات إعادة محاكمة 18 متهمًا في «شغب شرطة مطاي» غدًا .. استئناف جلسات إعادة محاكمة 18 متهمًا في «شغب شرطة مطاي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف محكمة جنايات المنيا، الأحد، جلسات إعادة محاكمة 18 متهمًا، بينهم 15 محبوسًا احتياطيًا، و3 مفرج عنهم، في أحداث شغب شرطة مطاي، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، قد حددت الأحد 11 يوليو الجاري لاستئناف جلسات المحاكمة، وسماع المرافعات والدفاع عن المتهمين.

يُذكر أن مركز شرطة مطاي قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية، التي عاقبتهم بالسجن بمدد تراوحت ما بين 3 سنوات والمؤبد، وتم القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول «تقاعس وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية بالمرج»

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول «تقاعس وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية بالمرج»

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج