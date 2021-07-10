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القبض على 5 مواطنين ومخالف لقيامهم بسرقة المنازل والمحال التجارية

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على خمسة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث قُدرت قيمة المسروقات بملغ (223.000) ألف ريال.

وتضمن الفيديو القبض على مواطنين في الرياض يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عِدة مركبات، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المقطع إلى القبض على مواطن بالرياض يقود مركبته ويقوم بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه أثناء القيادة.

ولفت الفيديو إلى القبض على أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية في مكة المكرمة، قاموا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وسرقة مركبات، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (567.000) ريال.