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محافظ كفر الشيخ يكرم شابة من ذوي الهمم

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محافظ كفر الشيخ يكرم شابة من ذوي الهمم محافظ كفر الشيخ يكرم شابة من ذوي الهمم

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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، أمل الزناتى أحمد الصاوى، من مدينة الحامول، 47 سنة، من ذوى الهمم، حصلت على دبلوم المدارس الصناعية، قسم ملابس جاهزة، وهى ابنه لرجل أنجب 10 أبناء، ولكنها أرادات أن تحافظ على مهنة والدها الراحل، فقررت أن تفتح محلاً لبيع قطع غيار الجررات وتنقل خبرتها للآخرين، وبالفعل نجحت لأنها تعشق التحدى.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية والدولة بكافة أجهزتها تولي اهتماما كبيراً بذوي الهمم، وتوفر لهم كافة الرعاية لهم، مشيراً إلى أنه يجب اكتشاف المواهب، وتنميتها، وإبراز الطاقات الفعالة، موضحا أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهودها، مؤكداً على استمرار المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لذوى الهمم ولأسرهم.

جدير بالذكر أن «الزناتي» لم تكتف بالتعرف على كل قطع الغيار الأصلية والمقلدة، وأصناف كل منها، ولكنها تُقدم كل المعلومات للسائقين وتختار أمهر الميكانيكية للتعامل معهم وتقدم خبرتها للآخرين.

المصرى اليوم

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