طلاب الثانوية بالمنيا يشكون: «امتحان اللغة العربية طويل»

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شكا عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، الشعبة العلمية، بمحافظة المنيا، والذين أدوا امتحان اللغة العربية ، من طول الامتحان، مطالبين بأن تراعى الامتحانات المقبلة الوقت والظروف التي يؤدون فيها الامتحانات من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بمدن محافظة المنيا التسع بشمال الصعيد.

واصطف أولياء الأمور منتظرين أمام اللجان انتظارا لخروج أبنائهم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة والتواجد في الشوارع الفرعية المحيطة باللجان.

وأكد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، على انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال امتحان اللغة العربية وتباعد المقاعد فى اللجان بمسافات كافية ، وأنه تم التأكد من ارتداء الكمامات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلاب داخل وخارج اللجان.

كما تفقد محافظ المنيا عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة.

من جانبه، قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.