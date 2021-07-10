أسطورة إنجلترا لـ«المصري اليوم»: نهائي يورو 2020 متكافئ.. وسترلينج الأفضل في البطولة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف أوين هارجريفز نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق عن الفائز في مباراة منتخب بلاده إمام إيطاليا والمقررة مساء الأحد على أرضية ملعب ويمبلي الشهير، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

سيتواجه المنتخبان في نهائي "يورو2020" يوم الأحد، وتأمل إنجلترا في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضها أمام 60 ألف مشجع في ويمبلي.

كان كل من إنجلترا وإيطاليا رائعين في يورو 2020، ولم يخسر أي من الفريقين مباراة. بعد بداية متواضعة، حققت إنجلترا إيقاعها في مراحل خروج المغلوب، وسجلت ما مجموعه ثمانية أهداف في مبارياتها الثلاث الأخيرة.

وقال هارجريفز في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الاثنين: «في حقيقة الأمر اللقاء سيكون متكافئ بين المنتخبين، إيطاليا هي أحد المنتخبات التي تعتبر استثناء لأنها وجدت توازنًا بين الهجوم والدفاع، والعمل الجماعي، لذلك يجب أن نكون حذرين في التعامل مع هذه المباراة».

أضاف: «إيطاليا مع مانشيني منتخب حقيقي ومتحد للغاية، ستكون مباراة متوازنة، الأمر سيعتمد على التصميم والنية والاهتمام بالتفاصيل، وبعد ذلك بالطبع على إمكانية الاعتماد على أفضل تشكيل، الأكثر أهمية هي أننا نتحدث عن فريقين لهما توازنهما وهويتهما الخاصة».

تابع صاحب الـ 40 عامًا قائًلا: «نحن لدينا تشكيلة جيدة للغاية ويجب استغلالها للفوز بهذه البطولة، أثق كثيرًا في جاريث ساوثجيت، وأعلم إنه سيفعل كل شيء من أجل إبقاء الكأس الأوروبية في لندن».

وعن اختياره أفضل لاعب في البطولة أوضح هارجريفز قائلًا: «رحيم سترلينج يُقدم بطولة استثنائية، لقد ساعد المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز خلال المباريات السابقة، فهو لا يكتفي بصناعة الأهداف فقط بل يُسجل أيضًا، لذلك سأختاره الأفضل في يورو 2020».

ويمتلك اوين هارجريفز مسيرة حافلة مع أكبر الأندية الأوروبية، حيث سبق له اللعب بقميص بايرن ميونخ الألماني من عام 2005 إلى 2007، قبل ان يرحل إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر يونايتد، وفي عام 2011 انتقل إلى الغريم والعدو اللدود مانشستر سيتي.

وتعتبر هذه المواجهة هي المرة الأولى التي تكون فيها إنجلترا في نهائي مسابقة كبرى منذ كأس العالم في عام 1966، والتي فازت بها إنجلترا، وسيواجهون فريقًا إيطاليًا مثيرًا للإعجاب، وسيتطلعون للفوز على الأزوري لأول مرة في بطولة كبرى، بعد أن خسروا أربع مرات أمامهم في الماضي.

وتتمتع إيطاليا بسجل جيد أمام إنجلترا، حيث فازت في 11 مباراة من إجمالي 30 مباراة لعبت بين المنتخبين. حققت إنجلترا ثمانية انتصارات وهي قادرة تمامًا على إزعاج خصومها في هذه المباراة.

وخاض المنتخب الإنجليزي 5 مباريات من أصل ستة في ملعب ويمبلي، وجعلت إنجلترا ميزة أرضها مهمة حيث لم تتلق شباكها سوى هدف واحد وفازت في جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة.