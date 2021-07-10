وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد تبدأ أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للطلاب

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بدأت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد أعمالها من خلال تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وبرامج بناء الشخصية وذلك رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن .

وقالت حنين عصام مديرة وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، إن الوحدة تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .

وأكدت مديرة وحدة التضامن أن أولى الأنشطة التي تم القيام بها داخل الجامعة لقاء بالدكتور محمود إبراهيم الكيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات للتعرف على الحاضنات الفائقين لطلبة الماجستير والدكتوراه بكلية العلوم والزراعة والطب البيطري التي تم اختيارهم بعد عرض رسائلهم حيث تم اختيار 3 طلاب من اصل 20 طالب وطالبة وتم صرف منحة الحاضنات الفائقين وقدرها 25الف جنيه لهم أما باقي الطلبة تم صرف منحة قدرها 10ألاف جنيه وكذلك تم التعرف على الطلاب المتفوقين في سنواتهم الدراسية لصرف منحة المتفوقين لهم، كما تم عقد لقاء بمحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن بالوادى الجديد لشرح آليات العمل المشتركة بين الطرفين كما تم عقد عدة لقاءات وندوات داخل الجامعة للتعريف بالوحدة وتفعيل دورها.

كما أكدت عيشة صابر مسؤول انشطة توعوية ان الوحدة تستهدف رعاية الطلاب من ذوى الإعاقة والتكفل بمصروفاتهم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالمجان كذلك توفير رفيق للمعاق إذا كانت حالته لا تسمح من شباب الخدمة العامة وتقديم استشارات نفسية واجتماعية للطلاب وممارسة الأنشطة التوعوية لصندوق الإدمان وعلاج من وقعوا فريسة للإدمان بالمجان في المراكز العلاجية التابعة للصندوق بالمحافظات.

وقالت أسماء وجدي مسؤول حماية وتمكين بالوحدة، إن الوحدة تقدم انشطة التمكين الاقتصادي من خلال مساعدة الطلاب والخريجين والعاملين في الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الحصول على مشروعات صغيرة حسب الإجراءات المتبعة من بنك ناصر الاجتماعي حيث يتواجد ممثل للبنك وماكينة للصرف والإيداع وسيتم عمل حساب بنكي لكل منتفع يحصل على قرض مصروفات دراسية أو قرض لمشروع صغير ويتم منح القرض للأقل من 21 سنة بضمان أسرته ولمن فوق 21 سنة بضمان شخصي أي ليس للجامعة علاقة بذلك ويتم منح قروض عينية ممثلة في الآلات والخامات اللازمة للمشروع وقروض نقدية.