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البابا تواضروس يستقبل وفدًا كنسيًا برئاسة رئيس أساقفة الإسكندرية

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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم السبت، وفدًا كنسيًا لزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية.

وذكرت الكنيسة الأسقفية ، في بيان لها، أن رئيس الأساقفة قدم الشكر للبابا تواضروس على إيفاد أساقفة للمشاركة في حفل تنصيبه مؤكدًا على رغبة الكنيسة الأسقفية في التعاون المستقبلي مع الكنيسة القبطية في مجالات الخدمة مثل خدمة الصم ومشروع «معًا من أجل تنمية » الذي يهدف لخلق تعايش سلمي بين المسلمين والأقباط.

وأضاف البيان: «خلال الزيارة تعرف البابا تواضروس الثاني على إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والدول التي يخدم بها، حيث أشار المطران سامي إلى وجود خدمات كنسية بشمال إفريقيا في دول مثل موريتانيا والجزائر وتونس بالإضافة إلى غرب إثيوبيا التي تضم ١٤٥ كنيسة تابعة لإقليم الإسكندرية».

في نهاية اللقاء جدد المطران سامي شكره للبابا تواضروس الثاني على محبة الكنيسة القبطية التي تستضيف القساوسة الأسقفيين مرة كل عام بدير الأنبا بيشوي .

وضم وفد الكنيسة الأسقفية كلًا من الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة والقس يشوع بخيت عميد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والفريق الإعلامي للكنيسة ويضم محب نعيم ومارينا ميخائيل.

رئيس أساقفة الاسكندرية يلتقى البابا تواضروس: نتطلع لتعاون مستقبلي في خدمة "معًا من أجل مصر" (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يلتقى البابا تواضروس: نتطلع لتعاون مستقبلي في خدمة "معًا من أجل مصر" (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يلتقى البابا تواضروس: نتطلع لتعاون مستقبلي في خدمة "معًا من أجل مصر" (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يلتقى البابا تواضروس: نتطلع لتعاون مستقبلي في خدمة "معًا من أجل مصر" (صور)

المصرى اليوم

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