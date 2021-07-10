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طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد: الإجابة على القراءة والنصوص المتحررة تحتاج للتركيز

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طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد: الإجابة على القراءة والنصوص المتحررة تحتاج للتركيز طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد: الإجابة على القراءة والنصوص المتحررة تحتاج للتركيز

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تباينت ردود أفعالطلاب الثانوية العامة في الوادي الجديد حول مستوى امتحان اللغة العربية، حيث أكد عدد كبير على أن الإجابة على القراءة والنصوص المتحررة يحتاج إلى مزيد من التركيز نظرا للتشابه الكبير في الاجابات المقترحة التي يختار الطالب من بينها.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنطلاق إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وسط إلتزام تام بالإجراءات الإحترازية ومنع التزاحم، وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل وخارج اللجان.

وأوضح الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة أن ٩٥٣ طالب بالشعبة العلمية يؤدون اليوم إمتحان اللغة العربية، من إجمالي ١٨٠٣ طالب وطالبة على مستوى المحافظة بالشعبتين الأدبية والعلمية وذلك أمام ١٠ لجان إمتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

كانت المحافظة قد قامت بتوفير عدد من أجهزة التكييفات ومبردات المياه لكافة اللجان وتركيب مظلات وتوزيع زجاجات المياه والعصائر خارج اللجان حفاظاً على الطلاب من حرارة الشمس، فضلاً عن توفير سيارات إسعاف وبوابات تعقيم وكشف حراري أمام بوابات اللجان وتوزيع زجاجات المياه.

المصرى اليوم

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