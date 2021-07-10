أخبار عاجلة

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو) -
رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو) -
نائب يتقدم بطلب إحاطة حول «تقاعس وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية بالمرج» -
"مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن -
"جامعة الشمالية" تُعلن فتح باب القبول بالبكالوريوس والدبلوم.. الثلاثاء المقبل -
"الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام -
خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج -
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي -
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو -
انطلاق عروض المسرح المتنقل في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 4 قطع سلاح وبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان

Print
ضبط 4 قطع سلاح وبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان ضبط 4 قطع سلاح وبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، السبت، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو و550 جرامًا من مخدر البانجو و4 قطع سلاح ناري.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول «تقاعس وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية بالمرج»

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول «تقاعس وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية بالمرج»

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج