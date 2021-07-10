بيليسيما العملاقة ترسو في ميناء جدة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
الرياض : الوطن
30 ذو القعدة 1442 هـ
لم يكن يدر بخلد عائلة القاضي بمحافظة أبوعريش، أن يتحول مجلسهم الشعبي داخل المنزل إلى وجهة وبيئة جاذبة للزوار من داخل المنطقة...
جازان: عبدالله سهل
30 ذو القعدة 1442 هـ
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (20) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول...
مكة المكرمة :الوطن
30 ذو القعدة 1442 هـ