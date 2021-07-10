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بيليسيما العملاقة ترسو في ميناء جدة

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الرياض : ضبط 305 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...

22d20f0d96.jpg الرياض : الوطن
e891fb470f.jpg30 ذو القعدة 1442 هـ

9×6 يجذب 6 آلاف زائر شهريا

لم يكن يدر بخلد عائلة القاضي بمحافظة أبوعريش، أن يتحول مجلسهم الشعبي داخل المنزل إلى وجهة وبيئة جاذبة للزوار من داخل المنطقة...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png30 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (20) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png30 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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