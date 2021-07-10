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"الأرصاد" تكشف عن أعلى درجات سجلت بمدن المملكة.. تعرّف عليها

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رصدت أجواء المصايف عبر درجات الحرارة العظمى اليوم السبت

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى درجات حرارة في مدن المملكة اليوم السبت، سجلت في مدينة القيصومة 48 درجة مئوية، تليها مدينة الأحساء عند 47.7 درجة مئوية ومدينة: (الرياض، والقصيم، ورفحاء) 46 درجة مئوية، والمدينة المنورة 45 درجة مئوية.

ورصد المركز أجواء المصايف بدرجات الحرارة العظمى اليوم السبت؛ حيث سجلت مدينة السودة 26 درجة، وجبال فيفا 29 درجة، والنماص وبللسمر 30 درجة، والشفاء 31 درجة، وبللحمر، والباحة 32 درجة، وتنومة، والهدا 33 درجة، وبلجرشي 34 درجة، وأبها 35 درجة، والطائف 37 درجة مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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