الأحد.. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوه»

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حدد، محكمة جنايات المنيا، الاحد 11 يوليو الجاري، موعدا للنطق بالحكم، في قضية اتهام 65 متهما بالتورط في اقتحام، وحرق مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، والسابق معاقبتهم غيابيا بإحكام بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما .

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، واندروس فهمي، قد حددت في مايو الماضي، الاحد 11 يوليو للنطق بالحكم، مع استمرار حبس 50 متهما احتياطيا على ذمة القضية .

يذكر أن مركز شرطة العدوة، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين على دفعتين «الأولي» و«الملحق».

وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مابين 3- 15 عاما، وتم أعادة محكمة المتهمين لتغيبهم في الحكم الأول .