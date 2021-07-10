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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين. أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة؛ للاطمئنان عليهم. كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات. وتطرق رئيس الجهاز الطبي للزمالك، للحديث عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، حيث أكد أنه تعافى من إصابة السمانة، وشارك في التدريبات قبل فترة التوقف، وسيكون متواجدا بشكل طبيعي الفترة المقبلة. وعن محمود علاء مدافع الفريق، فقد أكد أسامة أنه كان يعاني من إصابة أسفل مفصل الركبة، ولكنه سيكون جاهزا وسيتواجد مع الفريق بعد العودة للتدريبات بشكل طبيعي. واختتم محمد أسامة تصريحاته مشددا على أن الفريق لا توجد به إصابات، والاستعدادات ستكون بأفضل شكل ممكن للفترة المهمة المقبلة في مشوار الفريق في بطولتي الدوري والكأس. ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجاري بالقاهرة بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة 11 يوما بعد تأجيل لقاء المحلة، المقرر له ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.