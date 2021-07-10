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شرطة الرياض تضبط 305 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

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شرطة الرياض تضبط 305 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي شرطة الرياض تضبط 305 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا" أو من مخالفي التعليمات القادمين من الخارج

شرطة الرياض تضبط 305 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (305) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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