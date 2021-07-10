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صراع حمو بيكا مع هاني شاكر في مونولوج لـ«فيصل خورشيد»

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دخل الفنان الكوميدي فيصل خورشيد طرفا في الصراع الدائر حاليا بين نقابة المهن الموسيقية ومطربو المهرجانات الشعبية .

فيصل إستوحي من الأحداث الجارية بين الطرفين فكرة مونولوج غنائي إنتهي من تسجيله منذ أيام في إستوديو مدحت صالح .

المونولوج وضع له فيصل عنوان «حمو شيكا» ويقول: فكرة المونولوج بالكامل مستوحاة مما يحدث على الساحة الغنائية حاليا ويقدم فيه وجهة النظر المحايدة تماما التي لا تنحاز لطرف على حساب أخر.

وأضاف: رغم الجوانب السيئة التي يراها البعض في الأزمة بين النقابة ومطربي المهرجانات إلا إنني رأيت فيها جانب إيجابي ترجمته في مونولوج ساخر نعيد من خلاله إحياء فن المونولوج مرة أخرى بعد توقفنا أنا وزملائي عن تقديمه لسنوات.

وأوضح «خورشيد» أن المونولوج يقدم صورة توثيقية للأزمة بصورة كوميدية منذ بدايتها ويضع أيضا حلولا لها.

وتابع: أن كلمات المونولوج ورد فيها ذكر أسماء نجوما في مجال الموسيقي والغناء والإعلام مثل الموسيقار الكبير حلمي بكر وأمير الغناء العربي هاني شاكر والإعلامي عمرو أديب بخلاف أسماء بعض نجوم المهرجانات.

وذكر أن المونولوج من المقرر أن يتم إطلاقه خلال أيام على قناة فيصل خورشيد الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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