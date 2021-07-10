حركة طالبان الأفغانية تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية، السيطرة على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من الأراضي الأفغانية.

وقالت الحركة، في بيان، إنها «رغم التطورات الأخيرة وتفوقها العسكري، ما زالت تؤمن بعملية الحوار والتفاهم، وترى أنه الأفضل لحل القضية الأفغانية».

وسيطرت الحركة أيضا على نقاط العبور على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان»، محمد نعيم، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الدول المجاورة لأفغانستان لا داعي لأن تقلق بشأن الأمن على حدودها.