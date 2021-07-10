تموين الأقصر: افتتاح شادر خراف عيد الأضحى

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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه بمناسبة عيد الاضحي المبارك تم افتتاح شادر خراف العيد بمحافظة الأقصر والتابع لوزارة التموين بسعر 65 جنيه للكيلو قائم، بجوار هايبر المصرية الجديد.

شاكر خراف بالاقصر

وأضاف أنه يتوافر في فروع الشركة المصرية بالمحافظة أرصدة مناسبة وملائمة من اللحوم المجمدة بفروع الشركة المصرية و تعزيز الأرصدة من قبل الشركة القابضة طوال الفترة قبل عيد الأضحى .

شاكر خراف بالاقصر

وأوضح أنه وصل الي الشركة المصرية عدد 40 خروف سعر الكيلو 65 قائم بأجمالي وزن 2.240 طن بملحق فروع الشركة المصرية بشارع مصطفي كامل بندر الأقصر كدفعة أولي وفي انتظار دفعات اخرى وجارى عرضها للبيع للمواطنين مع توفر اللحوم المجمدة بسعر الكيلو 65 جنيها، وكذلك لحوم سوداني مبردة بسعر الكيلو 85 جنيه.