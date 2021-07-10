مصرع عامل إثر طعنه بسكين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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لقى عامل مصرعه إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، اليوم السبت، قالت التحقيقات إن عاملا آخر طعنه بسكين في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول أحمد. م. ف «34 سنة- عامل» ويقيم بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي بدائرة القسم مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسري، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال خال المجني عليه أشرف.ع. ا «54 سنة- صاحب شركة مستلزمات طبية»، قيام محمود. ج. ع «41 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجل شقيقته المذكور بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات الجيرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث «سكين»، وتبين إصابة المتهم بجرح قطعي في الرأس أثناء المشاجرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.