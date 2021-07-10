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لقى عامل نظافة مصرعه، اليوم السبت، صدمته سيارة ملاكي أثناء قيامه بجمع القمامة بأحد شوارع منطقة سموحة شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد باصطدام سيارة بشخص بمنطقة سموحة، ووفاته، انتقل مأمور وضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة «مختار عبدالمقصود»، 42 سنة، عامل نظافة، مسجاة بأرضية الشارع، غارقا في الدماء، وبها جروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين اصطدام سيارة ملاكي بالمذكور أثناء ممارسة مهام عمله في جمع القمامة، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وجرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

من جانبه، كلف محمد عبداللطيف، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للنظافة والخدمات البيئية، كافة الإدارات المعنية بالشركة بالتوجه إلى موقع الحادث وإنهاء كافة الإجراءات، مقدما تعازيه لأسرة المتوفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

مصرع عامل نظافة صدمته سيارة أثناء جمع القمامة في الإسكندرية