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صحة سوهاج: رفع درجة الإستعداد للحالة القصوى بالمستشفيات تزامننا مع بدء إمتحانات الثانوية العامة

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صحة سوهاج: رفع درجة الإستعداد للحالة القصوى بالمستشفيات تزامننا مع بدء إمتحانات الثانوية العامة صحة سوهاج: رفع درجة الإستعداد للحالة القصوى بالمستشفيات تزامننا مع بدء إمتحانات الثانوية العامة

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أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الإستعداد للحالة «القصوى» بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، تزامننا مع بداية إمتحانات نهاية العام الدراسى الحالى للشهادة الثانوية العامة.

وأكدت وكيل صحة سوهاج- في تصريحات لها اليوم- أن إمتحانات الثانوية العامة توليها الدولة إهتماما كبيرا، ويعد العمل بها واجب وطني في المقام الأول وخاصة في ظل الظروف الراهنة، مع ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وسبل الوقايه اللازمه حرصا على سلامة الجميع، لافتة إلى تنفيذ كافة التعليمات الوزارية بكل دقة والتي من شأنها توفير أجواء آمنة وهادئة داخل جميع اللجان بالمحافظة.

وأشارت الدكتور كريمة، إلى قيام المديرية بتوفير سيارات أسعاف مجهزة ومتواجدة بمحيط لجان الإمتحانات، والبالغ عددها 80 لجنة على مستوى المحافظة، وذلك لتوفير رعاية طبية عاجلة وسريعة في حال حدوث أي طارىء.

المصرى اليوم

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