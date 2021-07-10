رئيس «نقل النواب»: عودة السياحة الروسية سيساهم في انتعاش قطاعى النقل والطيران

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن قرار عودة السياحة الروسية سيساهم في انتعاش القطاعات المتشابكة مع قطاع السياحة مثل قطاع النقل والطيران، كما انه يعطي عدد من الرسائل الإيجابية لكافة دول العالم وخاصة الدول الأوروبية عن الأمن في مصر.

وأضاف «عابد»، في تصريحات له اليوم السبت، على هامش زيارة لجنة النقل والمواصلات إلى محافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من مشروعات الطرق والموانيء، أن القرار يعد بمثابة حمله دعائية لقطاع السياحة وهذه أفضل دعاية ترويجية ان مصر بلد الامن والامان، مطالبًا بضرورة عمل عروض ترويجية وتسويقية للسائحين مع تقديم تسهيلات أكثر لهم.

وأشار إلى جاهزية مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحه لاستقبال السائحين الروس، واتباع كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحه الجميع في مواجهة فيروس كورونا.

وتابع «عابد» أن استئناف السياحة الروسية سيحقق انتعاش كبير داخل القطاع السياحي، وذلك في ضوء ما تبذله الحكومة المصرية من رفع الإمكانيات والخدمات المقدمة للسائحين بشكل عام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، داخل المطارات والفنادق والمطاعم وغيرها.

لافتا إلى أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري، لانه صناعة تصديرية تجلب نحو 12 مليار دولار، وعودة السائح الروسي سيحقق طفرة حقيقة في إيرادات القطاع خلال الفترة المقبلة.

و قال ان السياحة تحقق انتعاش للاقتصاد، وترفع من حجم النقد الأجنبي، لأنها واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام توفير فرص عمل للشباب، مما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطاله.